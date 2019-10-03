أوساكا مرتاحة لكن غاضبة بعد بلوغها ربع النهائي

وستكون المصنفة أولى عالميا سابقا، على موعد في الدور المقبل مع الكندية بيانكا أندرييسكو حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أو الأميركية جينيفير برايدي اللتين تتواجهان لاحقا الخميس.

وردا على سؤال عن النتائج التي تحققها مؤخرا، لاسيما فوزها بدورة أوساكا في بلادها دون خسارة أي مجموعة، وعدم خسارة أي مجموعة أيضا حتى الآن في دورة بكين، قالت اليابانية "أنا مرتاحة لكنني غاضبة بعض الشيء، إنه ارتياح غاضب".

وأحرزت اللاعبة الشابة البالغة من العمر 21 عاما، لقبين كبيرين على التوالي في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية 2018 وأستراليا المفتوحة 2019، قبل أن يتراجع أداؤها وتصنيفها في الأشهر اللاحقة.

لكن أوساكا عاودت تقديم مستواها المعهود في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت "بعد (لقب) أستراليا (في مطلع العام)، توقعت أنني سأستمتع (بالدورات التي ستليها). لم يكن الأمر ممتعًا، لم أستمتع".

وأشارت اليابانية التي خسرت في الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة هذا الصيف، الى أنها احتاجت الى أسبوع لتصفية ذهنها بعد الإقصاء.

وتابعت "إذا قلت لنفسي أن علي أن ارتاح، أجدني ألعب مباراة من ثلاث مجموعات (...) كما ترون الآن، فأنا +غاضبة+ نوعا ما في الوقت الحالي، ويمكنني الذهاب بشكل مباشر للفوز بمجموعتين".

وفي الدور الثالث أيضا، فازت الدنماركية كارولاين فوزنياكي على التيشكية كاتيرينا سينياكوفا 7-5 و6-4، والروسية داريا كاساتكينا على مواطنتها إكاتيرينا ألكسندروفا 6-4 و6-3.

