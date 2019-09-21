أوساكا تتأهل إلى نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس

وحققت أوساكا الفوز الثاني لها اليوم السبت، حيث تغلبت قبل ساعات على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا 6-4 و6-4 في دور الثمانية، لتصل إلى النهائي الثاني لها خلال الموسم الجاري.

وتغلبت أوساكا المصنفة الأولى للبطولة على البلجيكية ميرتنز المصنفة التاسعة في البطولة، لتصل إلى الدور النهائي للبطولة للمرة الثالثة.

وكانت أوساكا قد أحرزت المركز الثاني في المرتين السابقتين أمام كارولين فوزنياكي وكارولينا بليسكوفا، في نسختي 2016 و2018، عندما كانت البطولة تقام في العاصمة طوكيو.

واحتاجت أوساكا إلى أكثر من ساعة واحدة بقليل لحسم المباراة والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة هذا الموسم.

