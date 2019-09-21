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دوري أبطال أوروبا
بطولات رابطة التنس للمحترفات

أوساكا تتأهل إلى نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس

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صعدت النجمة اليابانية ناومي أوساكا إلى نهائي بطولة طوكيو بان باسيفيك (اليابان المفتوحة) للتنس، بعدما تغلبت على إليسي ميرتنز 6 - 4 و6-1 السبت في الدور قبل النهائي للبطولة.

Reuters

وحققت أوساكا الفوز الثاني لها اليوم السبت، حيث تغلبت قبل ساعات على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا 6-4 و6-4 في دور الثمانية، لتصل إلى النهائي الثاني لها خلال الموسم الجاري.

وتغلبت أوساكا المصنفة الأولى للبطولة على البلجيكية ميرتنز المصنفة التاسعة في البطولة، لتصل إلى الدور النهائي للبطولة للمرة الثالثة.

وكانت أوساكا قد أحرزت المركز الثاني في المرتين السابقتين أمام كارولين فوزنياكي وكارولينا بليسكوفا، في نسختي 2016 و2018، عندما كانت البطولة تقام في العاصمة طوكيو.

واحتاجت أوساكا إلى أكثر من ساعة واحدة بقليل لحسم المباراة والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة هذا الموسم.
 

ناومي أوساكا
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