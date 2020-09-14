المجموعة الأولى حسمتها بوشار بستة أشواط لشوطين، قبل أن تتمكن ثيغ من التعديل بفوزها بالمجموعة الثانية بستة أشواط لواحد، وفي المجموعة الفاصلة تمكنت اللاعبة الرومانية من الفوز بعد خوض شوط كسر التعادل، لتنجح في التتويج بأول لقب لها في مشوارها.