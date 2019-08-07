بارتي التي خاضت مباراتها الأولى بعد خروجها من الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، قلبت تأخرها في المجموعة الأولى لتحرزها بشوط حاسم "تاي بريك"، لكنها عجزت عن ذلك في المجموعتين الثانية والثالثة أمام الأميركية البالغة 20 عاماً.

قالت بارتي (23 عاماً) المتوجة هذه السنة بلقب بطولة رولان غاروس "لم أكن هناك اليوم. في بعض الأحيان كنت أهدر كرات بفارق كبير، وهذا امر لست معتادة عليه".

وسيهدد اقصاء بارتي من هذا الدور المبكر صدارتها العالمية من اليابانية ناومي أوساكا أو التشيكية كارولينا بليشكوفا.

وتفتتح أوساكا المصنفة ثانية مشوارها الأربعاء ضد الألمانية تاتيانا ماريا المتأهلة من التصفيات، وبحال فوزها ستتراجع بارتي عن عرشها في تصنيف الأسبوع المقبل.

وستكون أوساكا مرشحة بقوة لاعتلاء الصدارة، مقارنة مع بليشكوفا التي تحتاج على الأقل بلوغ نصف النهائي.

أضافت بارتي "لا أفكر أبداً أو أركز على التصنيف العالمي. بغض النظر إذا كنت الرقم 10 أو 50 أو 2000، هذا مجرد رقم يذكر إلى جانب اسمك".

ورأت بارتي ان "الظروف مختلفة هنا عن بلدي، نتدرب في الشتاء حالياً والكرة أكثر انخفاضا، لكن هنا الكرة أسرع على المضرب. بشكل عام لم اتأقلم مع الظروف".

بدورها، تلتقي بليشكوفا، المصنفة ثالثة عالمياً، الأميركية أليسون ريسكه المتأهلة من التصفيات والفائزة بصعوبة على اليونانية ماريا ساكاري 4-6 و6-2 و7-6 (9-6)، بعد أن أنقذت ثلاث كرات لحسم المباراة.

كما أنقذت الكرواتية دونا فيكيتش ثلاث كرات لحسم المباراة في طريقها للفوز على الأميركية ماديسون كيز 3-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-5) في الدور الاول.

وتوقف مشوار الأميركية سلون ستيفنز المصنفة سابعة في البطولة والثامنة عالمياً عند الدور الثاني بخسارتها أمام التشيكية ماري بوزكوفا المتأهلة من التصفيات 2-6 و5-7. وهذا أول فوز لبوزكوفا المصنفة 91 عالمياً على لاعبة بين أول 50 مصنفة عالميا.

قالت التشيكية "لا أصدق ذلك" بعد استفادتها من 48 خطأ مباشرا لحاملة لقب بطولة الولايات المتحدة سابقا. ويتعين على ستيفنز استجماع قواها مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة، فيما رأت بارتي انه "لا داع للذعر".



- برتنز الى الدور الثالث -

ونجحت كينين (20 عاماً) التي تسلقت الترتيب العالمي هذه السنة (29) بعد تتويجها في تشارلستون ومايوركا ووصافة في أكابولكو، في تحقيق أول فوز على لاعبة بين المصنفات الخمس الأوليات وذلك في رابع محاولة.

واحتاجت كينين التي تلتقي البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا في الدور المقبل إلى أربع نقاط لحسم المباراة كي تقصي المصنفة أولى عالمياً.

وبعد تألقها الكبير على الملاعب الترابية ثم تراجعها، أحرزت الكندية بيانكا أندرييسكو فوزها الأول منذ بطولة رولان غاروس على مواطنتها أوجيني بوشار المشاركة ببطاقة دعوة 4-6 و6-1 و6-4، لتضرب موعداً مع الروسية داريا كاساتكينا.

وظهرت ابنة التاسعة عشرة إلى الأضواء عندما أحرزت بطولة أنديان ويلز في آذار/مارس الماضي، لكنها عانت من إصابة في كتفها وخاضت مباراتها الأولى منذ رولان غاروس.

قالت أندرييسكو "كان الأمر بمثابة القطار الأفعواني. لكني كنت استعد جيداً في الأسابيع القليلة الماضية، وهذا الاستعداد اتى بثماره الليلة".

وبلغت الهولندية كيكي برتنز المصنفة خامسة الدور الثالث بفوزها السهل على الأميركية فرانسيسكا دي لورنزو المتأهلة من التصفيات 6-2 و6-1. وتلعب برتنز مع الفائزة بين أندرييسكو وكاساتكينا.

وودعت الاميركية المخضرمة فينوس وليامس (39 عاماً) باكرا بعد خسارتها أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو 4-6 و2-6. ولم تفز وليامس، المتوجة بسبعة ألقاب كبرى، بأي دورة منذ عام 2016 عندما توجت بطلة لدورة كاوسيونغ التايوانية محققة لقبها الـ49 في مسيرتها.



