وتفوقت اليابانية الشابة (21 عاما) المقيمة في الولايات المتحدة وتحمل جنسيتها، في المباراة النهائية اليوم على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بسهولة 6-2 و6-3 في نحو ساعة وتسع دقائق، لتحرز لقب الدورة التي حلت فيها وصيفة عامي 2016 و2018.\

وقالت اللاعبة المصنفة أولى عالمياً سابقاً ورابعة حالياً، بعد فوزها على منافستها المصنفة 41 "لقد خضت مباريات نهائية هنا. هذه هي المرة الثالثة، لذا أنا سعيدة جدا لتمكني من الفوز، وتحقيق ذلك في المدينة حيث ولدت يجعل ذلك أمراً مميزاً جدا".

وتابعت "أعتقد أن ضربات إرسالي كانت جيدة جدا في المباراتين الأخيرتين، أعتقد أن ذلك ساعدني حتماً لاسيما اليوم نظراً أنها (بافليوتشنكوفا) تتمكن بقدرة رائعة على رد الضربات".

وأنهت أوساكا بهذا اللقب انتظارا امتد لأشهر منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، والذي كان ثاني لقب لها في البطولات الكبرى بعد تتويجها في فلاشينغ ميدوز الأميركية في صيف 2018.

ولقب اليوم هو الرابع لأوساكا في مسيرتها الاحترافية، وجعل منها أول لاعبة يابانية تتوج بالدورة المقامة في المدينة الواقعة في غرب البلاد، والمعروفة باسم دورة "بان باسيفيك"، منذ مواطنتها كيميكو داتي التي أحرزت اللقب في العام 1995.

