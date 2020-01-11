وبرزت أندرييسكو (19 عاما) في العام الماضي مع إحرازها ثلاثة ألقاب أبرزها أول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، وذلك في بطولة أميركا المفتوحة، آخر بطولات الغراند سلام للعام.

لكن الكندية الشابة عانت في أواخر الموسم من إصابة في الركبة اليسرى ستبعدها عن بطولة أستراليا التي من المقرر أن تقام في مدينة ملبورن بين 20 كانون الثاني/يناير والثاني من شباط/فبراير.

وأوضحت أندرييسكو عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن تعافيها "يجري بشكل جيد وأشعر بالتحسن يوماً عن يوم، لكن بطولة أستراليا تحل في وقت مبكر (بالنسبة إليها) وللأسف لن أتمكن من المشاركة هذا العام".

وأكدت اللاعبة الشابة أن قرار عدم المشاركة في البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي "كان قراراً صعباً جداً لأنني أعشق اللعب في ملبورن، لكن علي احترام برنامج التعافي".

