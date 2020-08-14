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دوري أبطال أوروبا
بطولات المحترفات الدولية

هاليب تعبر بسهولة إلى نصف نهائي بطولة براغ

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بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالمياً الدور نصف النهائي لدورة براغ لكرة المضرب، بعد فوزها على البولندية ماغدالينا فريخ 6-2 و6-صفر الجمعة في ربع النهائي.

AFP

واحتاجت هاليب إلى 59 دقيقة فقط لحسم المباراة، على منافستها البالغة من العمر 22 عاماً في أول فوز مقنع لها في الدورة بعد فوزين احتاجت فيهما لخوض ثلاث مجموعات.

وقالت الرومانية للتلفزيون التشيكي الرسمي: "لقد كانت مبارة جيدة واستطعت الفوز بها" معتبرة أن أداءها كان أفضل عما قدمته في المباراتين السابقتين.

وتلعب هاليب في نصف النهائي مع الفائزة بين مواطنتها إيرينا بيغو والإسبانية سارا سوريبيس تورمو. فيما تلعب في نصف النهائي الآخر البلجيكية إيليز ميرتنس المصنفة ثالثة في البطولة مع التشيكية كريستينا بليسكوفا.

وغابت هاليب عن المشاركات الرسمية منذ تتويجها بلقبها العشرين في دورة دبي في شباط/فبراير الماضي قبل أن يتوقف نشاط الكرة الصفراء منتصف اذار/مارس.

وانسحبت هاليب من دورة باليرمو الايطالية الاسبوع الفائت بسبب مخاوفها من تفشي فيروس كورونا، ولم تعلن حتى الآن ما اذا كانت ستشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، المقررة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

ووضع منظمو دورة براغ جميع اللاعبات المشاركات في فندق واحد حجز خصيصاً لهذه المناسبة من أجل تقليص مخاطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19"..

كما يفرض على المشاركات إجراء فحص درجة الحرارة، تماماً مثل ارتداء الكمامات الطبية في كل الأماكن باستثناء خلال المباريات والتدريب وتناول الطعام.
 

سيمونا هاليب
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