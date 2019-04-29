كفيتوفا تنتزع المركز الثاني من هاليب في تصنيف المحترفات

ولا تزال اليابانية ناومي أوساكا تتربع على عرش التصنيف، لكن انسحابها من نصف نهائي شتوتغارت بسبب الإصابة وتتويج التشيكية باللقب، قلص الفارق بينهما الى 136 نقطة فقط.

وتقدمت كفيتوفا مركزاً واحداً في التصنيف الجديد لتصبح ثانية بعد فوزها في المباراة النهائية في شتوتغارت الأحد على الإستونية أنيت كونتافيت، بينما تراجعت هاليب المصنفة أولى سابقاً، إلى المركز الثالث بعدما غابت عن الدورة الألمانية بسبب الإصابة.

إلى ذلك، تقدمت الألمانية أنجيليك كيربر إلى المركز الرابع في التصنيف على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا التي تراجعت إلى الخامس.

في ما يأتي تصنيف العشر الأوليات:



1- اليابانية ناومي أوساكا 6151 نقطة

2- التشيكية بترا كفيتوفا 6015

3- الرومانية سيمونا هاليب 5682

4- الألمانية أنجيليك كيربر 5220

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5111

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4921

7- الهولندية كيكي برتنز 4765

8- الأميركية سلون ستيفنز 4386

9- الأسترالية آشلي بارتي 4275

10- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3520