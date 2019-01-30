في المقابل، بلغت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة أولى ربع النهائي بعدما تخطت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.

وتعاني شارابوفا (31 عاما) لاستعادة مستواها منذ عودتها إلى المنافسات عام 2017 بعد إيقافها 15 شهرا بسبب المنشطات، وفضلت عدم خوض مباراة الدور الثاني أمام مواطنتها داريا كاساتكينا.

وكانت شارابوفا التي خرجت من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع قبل الماضي، استهلت مشوارها في سان بطرسبورغ بالفوز على الأسترالية داريا غافريلوفا 6-4 و6-صفر الاثنين.

وقالت شارابوفا عقب فوزها على غافريلوفا "أعمل بجد منذ أشهر من أجل التعافي (من إصابة في كتفي) ولكن دون نجاح حتى الآن"، مضيفة "لا يزال أمامي الكثير من العمل".

وبانسحاب شارابوفا، ضمنت كاساتكينا التي تصغرها بعشرة أعوام، بلوغ الدور ربع النهائي دون أن تلعب بعد أن أعفيت من الدور الأول كونها مصنفة ثالثة في الدورة.

وتلتقي كاساتكينا في الدور المقبل مع مواطنتها المخضرمة فيرا زفوناريفا (34 عاما)، المصنفة 97 عالميا والمشاركة ببطاقة دعوة بعد أن أقصت الألمانية جوليا غورغيس الخامسة بثلاث مجموعات 4-6 و6-4 و6-4.

من جانبها، أوقفت كفيتوفا وصيفة بطلة استراليا المفتوحة، مشوار أزارنكا، المصنفة أولى في العالم سابقا، عند الدور الثاني بفوزها عليها 6-2 و7-6 (7-3).

وكانت كفيتوفا على وشك أن تحقق فوزا سهلا بعد أن تقدمت في المجموعة الثانية 5-1، وملكت فرصتين لإنهائها بيد أن ازارنكا قاومت وعادت من بعيد ثم فرضت شوطا فاصلا لم تنجح في كسبه لتخسر المباراة.

وقالت كفيتوفا "أردت أن أنهي المباراة في وقت قصير، لكني لسوء الحظ كان علي أن أقاتل في المجموعة الثانية لكي أحافظ على فرصتي، لعبت بشكل جيد في الشوط الفاصل".

وكانت أزارنكا التي لم تبلغ نهائي احدى الدورات بعد ميامي 2016، حققت فوزها الأول لهذا العام الثلاثاء على حساب الروسية مارغريتا غاسباريان 6-4 و6-1، بعد أن خرجت من الدور الأول في دورة أوكلاند على يد الأميركية فينوس وليامس، وبطولة أستراليا المفتوحة على يد الألمانية لاورا سيغموند.

وتلتقي كفيتوفا في ربع النهائي مع الكرواتية دونا فيكيتش الثامنة الفائزة على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-4 و6-3.

وفي الدور الأول، فازت الروسية ايكاترينا ألكسندروفا الصاعدة من التصفيات على البريطانية كايتي بولتر المستفيدة من انسحاب السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا بصفتها الخاسرة صاحبة الحظ السعيد في التصفيات، 7-5 و4-6 و6-1.