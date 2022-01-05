سابالينكا تودع دورة أديلاييد من الدور الثاني

وبعد مجموعة أولى متكافئة حسمتها يوفان، المصنفة 100 عالمياً، بعد شوط فاصل، ارتكبت سابالينكا الكثير من الأخطاء وتحديدا 11 إرسالا خاطئاً لتخسر الثانية 1-6.

وأعربت يوفان التي حققت أكبر فوز في مسيرتها حتى الان انها شعرت بالأسى تجاه منافستها بقولها "استمتعت جيداً بالمجموعة الأولى، أعشق عندما يكون اللعب تنافسياً ومتكافئا".

وأضافت "شعرت بالأسف تجاهها في بعض النقاط. لم تصب نجاحا في ارسالاتها والجميع يدرك مدى الشعور في تلك اللحظات".

وأوضحت "لكني قلت في نفسي بأن الامور قد تنقلب في أي لحظة وبالتالي حاولت المحافظة على تركيزي حتى النهاية".

في المقابل، تابعت الأميركية شيلبي رودجرز مفاجآتها واقصت اليونانية ماريا سكاري السادسة بالفوز عليها 7-6 (7-5) و2-6 و6-4 لتضرب موعداً في ربع النهائي مع الكازاخستانية ايلينا ريباكينا.

وتبدأ الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً مبارياتها الاستعدادية عندما تلتقي الاميركية كوكو غوف في وقت لاحق الاربعاء.



