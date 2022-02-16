دورة دبي: أنس جابر تواصل عودتها الموفقة

وشهدت منافسات البطولة الأربعاء، خروجاً بالجملة للمصنفات، على رأسهن الإسبانية غاربينيي موغوروسا الرابعة في البطولة وحاملة اللقب والبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى في البطولة والثانية عالمياً.

ولم تجد جابر، المصنفة ثامنة في دبي، صعوبة في تخطي عقبة الأميركية جيسيكا بيغولا 6-3 و6-1، محققة في ساعة و7 دقائق فوزها الثاني على منافستها من أصل أربع مواجهات بينهما.

وتلتقي التونسية، البالغة 27 عاماً والباحثة عن لقبها الثاني في دورات رابطة المحترفات بعد الذي أحرزته العام الماضي في دورة برمنغهام، في ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب بطلة دبي لعامي 2015 و2020 والفائزة على مواطنتها إيلينا غابرييلا روسي بسهولة 6-3 و6-2.

خروج المصنفات

وكان الأربعاء حافلاً بخروج المصنفات، حيث ودعت موغوروسا الدورة بخسارتها أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-3 و4-6 و4-6 بعد لقاء استغرق ساعتين و17 دقيقة، لينتهي مشوار الإسبانية باكراً مرة أخرى هذا الموسم بعدما سبق لها أن غادرت دورة سيدني من مباراتها الثانية (ربع النهائي) وبطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني.

وتلتقي كودريميتوفا، البالغة 24 عاماً والمصنفة 31 عالمياً، في الدور ربع النهائي السويسرية تيخمان التي أطاحت بدورها بمصنفة أخرى هي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا العاشرة وبطلة دبي لعامي 2017 و2018 بالفوز عليها 7-6 (7-صفر) و6-2.

ولم تكن حال سابالينكا الأولى والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة ثانية ووصيفة البطلة أفضل من موغوروسا وسفيتولينا، إذ انتهى مشوارهما على يد التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 والأوكرانية دايانا ياستريمسكا توالياً، بخسارة الأولى 4-6 و4-6 والثانية 3-6 و6-7 (3-7).

كما ودعت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة سادسة على يد اللاتفية يلينا أوستابنكو بخسارتها بثلاث مجموعات 6-4 و1-6 و6-7 (4-7).

وتلتقي أوستابنكو في ربع النهائي مع كفيتوفا.

