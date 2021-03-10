بيغولا تقصي بليسكوفا مجدداً

وكان مشوار سفيتولينا المصنفة الأولى في البطولة انتهى الثلاثاء عند الدور الثاني بخسارتها أمام الروسية المخضرمة سفيتلانا كوزنتسوفا، وصيفة البطلة ثلاث مرات والتي خرجت اليوم على يد التشيكية الأخرى باربورا كريتشيكوفا بالخسارة أمامها 3-6 و2-6.

وسبق لبليسكوفا المصنفة الثانية في البطولة أن ودعت الأسبوع الماضي دورة الدوحة من ربع النهائي على يد بيغولا بالذات بالخسارة أمامها 3-6 و1-6، لتخوض الأخيرة نصف النهائي الأول لها في دورات الـ500 نقطة، لكن مسيرتها انتهت على يد التشيكية الأخرى بترا كفيتوفا التي ذهبت حتى النهاية وتوجت باللقب على حساب الإسبانية غاربينيي موغوروزا.

وتلتقي بيغولا في ربع النهائي الفائزة من مباراة البلجيكية إيليز مرتنس والفرنسية كارولين غارسيا، فيما تلعب كريتشيكوفا مع السويسرية بليندا بنسيتش ب أو الروسية أناستازيا بوتابوفا.

