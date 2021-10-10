بليشكوفا وجابر تتقدمان بثبات في إنديان ويلز

وحققت بليشكوفا ستة إرسالات ساحقة، لترفع رصيدها إلى 387 إرسالاً ساحقاً للموسم، فيما كسرت إرسال منافستها خمس مرات من أصل ست فرص حصلت عليها خلال اللقاء.

وبدت التشيكية بأنها ستعاني حين خسرت إرسالها في الشوط السابع لتتخلف 3-4، لكنها ردت سريعاً واستعادت التقدم 6-5 ثم حسمت المجموعة 7-5، قبل أن تضرب بقوة في الثانية بتقدمها 5-1.

وبعدما خسرت إرسالها في الشوط السابع، ردت بليشكوفا سريعاً وحسمت المجموعة 6-2 على إرسال منافستها، لتتأهل الى الدور الثالث حيث ستواجه البرازيلية بياتريز حداد مايا الفائزة على المصرية ميار شريف 6-3 و6-صفر.

وكانت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة خامسة في البطولة أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 3-6 و6-1 و3-6.

بداية قوية لأنس جابر

وتأهلت الى الدور الثالث التونسية أنس جابر المصنفة 12 على البطولة بفوزها على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-2 و6-7 (5-7) و6-3، لتواجه الأميركية دانييل كولينز الفائزة على مواطنتها لورن ديفيس 6-1 ثم بالانسحاب.

وتأهلت أيضاً التشيكية باربورا كريتشيكوفا الثالثة في البطولة بفوزها على الكازخستانية دارينا دياس 6-4 و3-6 و6-1، والكندية بيانكا أندرييسكو حاملة اللقب من 2019 بفوزها على الأميركية أليسون ريسك 7-6 (7-2) و5-7 و6-2.

وفازت الألمانية أنجيليك كيربر العاشرة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-1 و6-7 (4-7) و7-5، والأميركية كوكو غوف الخامسة عشرة على الفرنسية كارولين غارسيا 6-3 و6-7 (2-7) و6-1.

