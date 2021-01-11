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الدوري الإيطالي
بطولات المحترفات الدولية

اليونانية ساكاري إلى نصف نهائي بطولة أبوظبي

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أطاحت اليونانية ماريا ساكاري بالأمريكية صوفيا كينن المصنفة الأولى في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس من ربع نهائي بعد الفوز عليها بمجموعتين لواحدة.

AFP

كينين الأولى في البطولة تمكنت من حسم المجموعة الاولى بواقع ستة اشواط لاثنين، غير ان ساكاري عادت في المباراة وعدلت النتيجة بالفوز بالمجموعة الثانية بستة اشواط لشوطين، وواصلت اليونانية عروضها المميزة بحسمها المجموعة َ الثالثة والفاصلة بسهولة على ايقاع ستة اشواط دون مقابل.

ساكاري ستلاقي في نصف النهائي البيلاروسية آرينا سابالينكا التي تأهلت بفوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

سابالينكا المصنفة الرابعة في البطولة كانت حسمت المجموعة َ الأولى لصالحها بستة أشواط لأربعة، لكن ريباكينا ردت بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثانية معادلة ً الكفة بمجموعة لكل لاعبة، قبل ان تعود سابالينكا وتنتزعَ الفوزَ في المجموعة الفاصلة بستة أشواط لثلاثة لتكون أولى المتأهلات إلى المربع الذهبي.
 

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