المصنفات الأوليات يشاركن في بطولة "قطر توتال"

وأشار الاتحاد إلى أن المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية أشلي بارتي ستكون على راس اللاعبات المشاركات في البطولة.

وكانت بارتي قد شاركت في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت من 23 شباط/فبراير وحتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته وودعت البطولة من الدور نصف النهائي عقب خسارتها أمام بيترا كفيتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وستشهد ملاعب التنس في قطر بشكل عام تواجد العديد من نجوم اللعبة وأساطيرها عام 2021 إذ أكد الاتحاد القطري للتنس مطلع الشهر الحالي مشاركة النجم السويسري روجر فيدرر في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس لهذا العام والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس المقبل.

