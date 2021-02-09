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كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™
بطولات المحترفات الدولية

المصنفات الأوليات يشاركن في بطولة "قطر توتال"

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كشف الاتحاد القطري للتنس عن مشاركة المصنفات الأوليات على لائحة التصنيف العالمي لتنس السيدات في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس المقرر إقامتها انطلاقاً من الأول وحتى السادس من آذار/مارس القادم.

Reuters

وأشار الاتحاد إلى أن المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية أشلي بارتي ستكون على راس اللاعبات المشاركات في البطولة.

وكانت بارتي قد شاركت في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت من 23 شباط/فبراير وحتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته وودعت البطولة من الدور نصف النهائي عقب خسارتها أمام بيترا كفيتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وستشهد ملاعب التنس في قطر بشكل عام تواجد العديد من نجوم اللعبة وأساطيرها عام 2021 إذ أكد الاتحاد القطري للتنس مطلع الشهر الحالي مشاركة النجم السويسري روجر فيدرر في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس لهذا العام والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 8 إلى 13 مارس المقبل.
 

بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس أشلي بارتي
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