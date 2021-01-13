وتمكنت سابالينكا من حصد اللقب عقب فوزها (6-2) في المجموعة الأولى وبالنتيجة ذاتها في المجموعة الثانية أيضاً.

وواصلت سابالينكا المصنفة العاشرة عالمياً حالياً، بذلك مسيرتها القوية في الأشهر الأخيرة إذا أن هذا هو الانتصار الخامس عشر على التوالي لها.

وبعد انهاء اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما، موسمها في 2020 بإحراز لقبين متتاليين في أوسترافا ولينتس، تكون قد رفعت عدد القابها الى تسعة، لتتقدم الى مركز سابع هو الاعلى في مسيرتها، وذلك عند صدور التصنيف الجديد الاسبوع المقبل.

كسرت أولا ارسال خصمتها وتقدمت 4-2، لتتابعها أداءها القوي منذ خروجها من الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. حسمت بعدها المجموعة الاولى في 26 دقيقة.

تابعت تقدمها ولم يكن كسر لإرسالها مطلع الثانية (1-2) كافيا لخصمتها للعودة الى اجواء المباراة، فردت سريعا وحسمت المواجهة النهائية في 65 دقيقة.

وتعدّ أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المحترفات تلك التي حققتها الأميركية من أصول تشيكوسلوفاكية مارتينا نافراتيلوفا والتي بلغت 74 مباراة عام 1984.