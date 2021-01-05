الإعلان عن روزنامة مبدئية لبطولات التنس للسيدات

وأعلن الاتحاد مبدئياً عن أول سبع جولات من الموسم تبدأ من البطولة الافتتاحية في أبوظبي (500 نقطة) اعتباراً من يوم الخميس.

وبعيداً عن البطولات الثلاث الكبرى وهي استراليا المفتوحة (تنطلق في الثامن من شباط/فبراير) وفرنسا المفتوحة (23 أيار/مايو) وويمبلدون (28 حزيران/يونيو) سيشمل النصف الأول من العام أربع بطولات (ألف نقطة) في دبي وميامي (آذار/مارس) ومدريد (نيسان/أبريل) وروما (أيار/مايو).

ومن بين بطولات (500 نقطة) الأخرى في الجدول بطولة قطر في الدوحة وسان بطرسبرغ (آذار/مارس) وتشارلستون وشتوتغارت (نيسان/أبريل).

ومن المقرر أن تنطلق كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات المعروفة الآن باسم كأس بيلي جين كينغ في 12 نيسان/أبريل.

لكن لم يتم تحديد الموعد الجديد لبطولة إنديان ويلز المرموقة التي يطلق عليها "خامس البطولات الكبرى" والتي تقام عادة في آذار/مارس بعد أن تأجلت الأسبوع الماضي بسبب مخاوف كوفيد-19.

وقال اتحاد اللاعبات أيضا إنه لم يحدد حتى الآن موعد البطولة الختامية في شينتشن في الصين بعد إلغاء نسخة العام الماضي بسبب الوباء.

