والش لا يشعر بالضغط عند حمل إرث جده محمد علي كلاي August 14, 2021 11:55 0:55 دقيقة قال نيكو علي والش حفيد أسطورة الملاكمة الرّاحل محمّد علي إنّ حمل إرث جـدّه يعتبر أمراً هاماً جداً ولا يـُشكل ضغطاً عليه. تقارير إخبارية محمد علي كلاي -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة والش لا يشعر بالضغط عند حمل إرث جده محمد علي كلاي 1:19 دقيقة تضامن لافت من الجماهير عند دخول ساكا 0:30 دقيقة كليبر يجدد عقد كاواي لينارد 1:00 دقيقة كين تدرّب مع توتنهام قبل مواجهة مانشستر سيتي 0:27 دقيقة موناكو يسقط خارج أرضه أمام لوريان 0:29 دقيقة فالنسيا يحقق فوزاً صعباً على خيتافي 3:46 دقيقة أرسنال ينهزم في أرض فريق برينتفورد 11:58 دقيقة يورغن كلوب في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:49 دقيقة شكوك حول موعد عودة فيدرر إلى ملاعب التنس 0:40 دقيقة سابالينكا تُقصي أزارنكا من دورة مونتريال