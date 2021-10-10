انجاز فيوري جاء بعد أن أطاح بالأمريكي ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية بعد نزال مثير شهد 5 ضربات قاضية بين الملاكمين.

وفي مبارزة مثيرة تحت أنظار 15820 متفرجاً في "تي موبايل أرينا" في لاس فيغاس، قدم الملاكمان عرضاً رائعاً وسقط كل منهما أكثر من مرة على أرض الحلبة قبل أن يكون الانتصار في النهاية من نصيب فيوري بضربة قاضية في الجولة الحادية عشرة.

وبدا أن فيوري في طريقه لحسم المبارزة في الشوط الثالث حين أسقط منافسه أرضاً، لكن الأميركي البالغ 35 عاماً نهض ورد بشراسة في الجولة الرابعة بإسقاطه حامل اللقب مرتين على الأرض.

إلا أن حجم فيوري ووزنه لعبا دوراً أساسياً في تحديد سير المبارزة وأرهقا وايلدر الذي وجد نفسه مرتمياً على الحبال في الجولة الحادية عشرة، الأمر الذي فتح الباب أمام البريطاني لكي يمطره باللكمات، ما أدى الى سقوطه أرضاً من دون أي قدرة بدنية على النهوض.

"لا تشككوا بي أبداً"

وبنبرة من التحدي، قال فيوري بعد الفوز "لا تشككوا بي أبداً"، معتبراً أنه عندما يكون الرهان كبيراً سيكون دائماً على الموعد.

وأشاد فيوري بمنافسه الأميركي "الرجل القوي الذي تلقى لكمات كبيرة الليلة. كانت مبارزة رائعة كأي مواجهة ثلاثية في التاريخ".

وكانت مواجهة السبت الثالثة بين الملاكمين اللذين تعادلا في الأولى عام 2018 في لوس أنجليس، قبل أن يفوز فيوري في الثانية بضربة قاضية في الجولة السابعة قبل 20 شهراً.

ودخل الملاكمان مبارزة السبت وهما في أكبر وزن لهما على الإطلاق، إذ تجاوز فيوري الـ125 كلغ، فيما بلغ وزن وايلدر قرابة 108 كلغ.

وكشف معسكر وايلدر أن زيادة الوزن كان بهدف منح الملاكم الأميركي إمكانية حسم المواجهة بضربة قاضية في الجولات الأولى من المبارزة، لكن، ورغم اللكمات القاسية التي وجهها لمنافسه في الجولتين الأوليين، بدا وايلدر عاجزاً عن إيذاء فيوري بالشكل اللازم.