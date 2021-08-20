حفيد محمد علي كلاي يسير في الطريق الصحيح من قبل beIN SPORTS August 20, 2021 19:12 3:34 دقيقة والش اسم لم يكتف باقتحام عالم الملاكمة باعتباره حفيد الأسطورة محمّد علي فقط، بل حقّق الانتصار عن جدارة ٍ واستحقاقٍ، وبعد مرور أقلَّ من سبعين ثانية في أوّلِ نزال ٍ احترافيّ له. تقارير إخبارية محمد علي كلاي الملاكمة -آخر الفيديوهات 5:14 دقيقة باريس سان جيرمان يضم بريست لقائمة ضحاياه 0:47 دقيقة روبليف يصطدم بمدفيديف في نصف نهائي دورة سينسيناتي 1:02 دقيقة منتخب عُمان يخسر أمام البرتغال 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يرفع شعار التعويض عندما يواجه نوريتش 1:00 دقيقة كرة السلة - السعودية تتخطّى عقبة الهند بنجاح 1:01 دقيقة دورة سينسيناتي: بارتي تواجه كيربر في نصف النهائي 3:34 دقيقة حفيد محمد علي كلاي يسير في الطريق الصحيح 0:49 دقيقة كولومبيا وتشيلي قد تقام بحضور جماهيري 0:58 دقيقة ماذا قال كلوب عن مواجهة بيرنلي ؟ 1:02 دقيقة تسيتسيباس يطيح بالإيطالي سونيغو من بطولة سينسيناتي