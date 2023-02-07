ويسعى جوشوا إلى استعادة ألقابه العالميّة في الوزن الثقيل بداية بمواجهة فرانكلين في لندن حيث فشل من قبل في استعادتها من الأوكراني أولكسندر أوسيك في أغسطس الماضي حين خسر بقرار الحكّام بعد أن تلقّى هزيمة مماثلة من الخصم نفسه عام 2021.

