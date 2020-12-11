جوشوا جاهز لمواجهة بوليف من قبل beIN SPORTS December 11, 2020 14:15 1:48 دقيقة قال الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، بطلُ العالم في الوزن الثقيل، إنه بات جاهزاً للدفاع عن ألقابهِ، أمام البلغاري، كوبْرات بُوليفْ، يوم السبت. تقارير إخبارية الملاكمة أنطوني جوشوا -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة رئيس سفراء الليغا: "لا للعنصرية" 0:29 دقيقة ميلان يكسب الصدارة وليل يسقط أمام سلتيك 3:24 دقيقة ليستر يحسم صدارة المجموعة السابعة 4:00 دقيقة توتنهام ينتزع الصدارة من رويال أنتويرب 4:05 دقيقة أرسنال بالعلامة الكاملة ومولده يبلغ مراده 3:20 دقيقة نابولي وريال سوسييداد يعبران بنجاح إلى دور الـ32 0:48 دقيقة النني يبصم على هدف رائع في شباك دوندالك 1:12 دقيقة أبو تريكة يتحدّث عن أهمية مونديال قطر 1:04 دقيقة فيسيل كوبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 3:33 دقيقة أبرز ردود الأفعال في إيطاليا بعد وفاة باولو روسي