تايسون يقرر تأجيل العودة إلى حلبة الملاكمة من قبل beIN SPORTS August 13, 2020 15:20 0:33 دقيقة قرر بطل العالم سابقًا في الوزن الثقيل مايك تايسون تأجيل عودته إلى حلبة الملاكمة حتى الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل. تقارير إخبارية ملاكمة مايك تايسون -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة مباراة لايبزيغ وأتلتيكو مدريد – التغطية الخاصة 0:29 دقيقة إيكامبي: "لا مجال لارتكاب الأخطاء" 0:33 دقيقة ليون يواصل تحضيراته لمواجهة مانشستر سيتي 0:46 دقيقة السلوفيني سكومينا يدير مباراة برشلونة وبايرن 0:30 دقيقة الدرع الخيرية دون حضور جماهيري 0:33 دقيقة تايسون يقرر تأجيل العودة إلى حلبة الملاكمة 2:29 دقيقة تأثير مميز لرياض محرز في أداء الـ"ستي" 0:50 دقيقة شاهد احتفالات مشجعي باريس سان جيرمان 2:29 دقيقة سيميوني يطارد حلم التتويج بدوري الأبطال 3:14 دقيقة مواجهة منتظرة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ