تايسون فيوري تناول مواد منشّطة محظورة March 15, 2020 20:31 3:17 دقيقة أوردت الديلي ميل البريطانيّة خبَـر تعاطي بطل العالم في الوزن الثّقيل تايسون فيوري مواد منشّطة محظورة، تلقّـاها مُحيطه المُقرّب من قـَبـَل مـُزارع عام 2015. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة إلتشي يعلن عن إصابة أحد لاعبيه بكورونا 2:06 دقيقة وباء كورونا يضع الدوريات الكبرى أمام فراغ قانوني 0:22 دقيقة قمة سلبية وصامتة بين غلطة سراي وبشيكتاش 0:31 دقيقة تأخير إيقاف المنافسات يثير غضب روني 9:59 دقيقة موجز الأخبار 0:40 دقيقة كورونا: اجتماع عن بعد بخصوص أولمبياد طوكيو 1:54 دقيقة نجوم الرياضة يسهمون في محاربة كورونا على طريقتهم 2:21 دقيقة غاراي يصاب بالفيروس وحالات جديدة في فالنسيا 0:28 دقيقة فيروس كورونا يلقي بظلاله على الرياضات المائية 0:33 دقيقة استمرار الأنشطة الرياضية في السودان دون جمهور