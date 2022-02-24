الأخوان كليتشكو يناشدان المجتمع الدولي لحماية أوكرانيا من قبل beIN SPORTS February 24, 2022 19:01 0:47 دقيقة نشر الملاكمان الأوكرانيان السابقان فلاديمير وفيتالي كليتشكو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن دعوة منهما للمجتمع الدولي إلى التحرّك لوقف ما وصفوه بـ "العدوان الروسي" على بلادهم. تقارير إخبارية الملاكمة فلاديمير كليتشكو روسيا أوكرانيا فيتالي كليتشكو -آخر الفيديوهات 1:53 دقيقة الوكرة يعزز مركزه الثالث بفوز كبير 0:31 دقيقة أتالانتا يؤكد أحقيته بالعبور إلى ثمن النهائي 0:47 دقيقة بورتو يجبر لاتسيو على التعادل ويعبر للدور القادم 2:39 دقيقة سلتيك يودّع دوري المؤتمر الأوروبي 5:23 دقيقة مرسيليا وليستر في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2:06 دقيقة نابولي (1-4) برشلونة - التغطية الخاصة 4:02 دقيقة إشبيلية يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:33 دقيقة إنفانتينو يدين استخدام القوة من روسيا ضد أوكرانيا 0:47 دقيقة الأخوان كليتشكو يدعمان أوكرانيا 0:45 دقيقة سكاري تتجاوز غوف وتبلغ نصف النهائي