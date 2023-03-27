إنجاز تاريخي للمغربية خديجة المرضي من قبل beIN SPORTS March 27, 2023 11:23 0:22 دقيقة توجت المغربية خديجة المرضي بذهبية بطولة العالم للملاكمة المقامة في نيودلهي الهندية في وزن فوق واحد وثمانين كيلوغراما لتصبح بذلك أول ملاكمة عربية وإفريقية تحقق ذهبية في تاريخ بطولات العالم. تقارير إخبارية الملاكمة -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة اعتبار أسكو كارا خاسراً مباراته أمام فيوتشر 3:27 دقيقة الحكمة يحسم ديربي السلة اللبنانية 0:22 دقيقة إنجاز تاريخي للمغربية خديجة المرضي 4:46 دقيقة نادي تشلسي ينظّم إفطارا مفتوحاً في ستامفورد بريدج 2:51 دقيقة المنتخب السوداني لاستعادة نغمة الفوز 2:37 دقيقة الجزائر لتحقيق الفوز الرابع توالياً 0:39 دقيقة المنتخب الفرنسي يتطلع لتحقيق انتصاره الثاني 2:27 دقيقة بولز ينغّص عودة ليبرون وكافاليرز للأدوار الإقصائية 2:04 دقيقة فوز سهل لألكاراس يقوده إلى ثمن النهائي 0:42 دقيقة ديمبلي يعود إلى التدريبات