وفاة ملاكم روسي بعد نزال في الولايات المتحدة

وجاء في بيان الاتحاد: "توفي مكسيم داداشيف في الولايات المتحدة نتيجة إصابات تعرّض لها في النزال مع سوبرييل ماتياس".

وخضع الملاكم البالغ 28 عاماً لجراحة طارئة في دماغه في واشنطن بعد إيقاف نزاله مع البورتوريكي ماتياس ضمن الوزن الخفيف السوبر، في الجولة الحادية عشرة من قبل أحد مدربيه جيمس "بادي" ماغيرت.

ولم يكن داداشيف المكنى "ماد ماكس" قادراً على المشي إلى غرف الملابس ونقل على الفور إلى المستشفى، حيث خضع لجراحة حاول الأطباء فيها إزالة تورم من دماغه.

وقال ماغيرت بعد النزال إنّه فشل "في إقناع" ملاكمه بالتوقف، لكنه اختار الاستسلام بعدما رآه "يتلقى اللكمة تلو الأخرى".

وقال رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة عمر كريمليف لوسائل إعلام محلية إن جثة داداشيف ستعاد إلى الوطن وستحصل عائلته على مساعدة مالية.