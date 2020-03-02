مباراة ثأرية بين فيوري ووايلدر في 18 تموز المقبل

وكان فيوري تفوق بالضربة القاضية الفنية على وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما في مدينة لاس فيغاس الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو 14 شهراً من لقاء أول بينهما انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه.

وفي تصريح لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" قال منظم المباريات بوب أروم "تلقينا رسالة من فريق وايلدر مساء الجمعة، وتوصلنا مع الشركات الناقلة والفندق أن 18 تموز/يوليو هو التاريخ المناسب".

وكانت تقارير صحافية أفادت السبت أن وايلدر (34 عاماً) فعّل بنداً تعاقدياً يطلب بموجبه نزالاً ثأرياً من فيوري (31 عاماً).

وكان فيوري ألحق الخسارة الأولى بوايلدر في 44 مباراة (42 فوزاً وتعادل واحد) محققاً فوزه الـ30 في مسيرته الاحترافية مقابل تعادل واحد.

من جهة أخرى، أكد البريطاني أنطوني جوشوا الإثنين أنه سيدافع عن ألقابه في الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي في الوزن الثقيل ضد البلغاري كوبرات بوليف في 20 حزيران/يونيو المقبل في لندن.

ونشر جوشوا تغريدة على حسابه في تويتر كتب فيها "20 حزيران/يونيو" مرفقة بصورة له بأحزمته العالمية الثلاثة التي فاز بها خلال فوزه على الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط في المملكة العربية السعودية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وثأر جوشوا وقتها لخسارته أمام رويز الذي كان ألحق به الخسارة الأولى في مسيرته الاحترافية في حزيران/يونيو الماضي في نيويورك.

وهي المرة الثانية التي يحصل فيها بوليف على فرصة مواجهة جوشوا بعد الأولى عام 2017، لكنه انسحب بسبب الاصابة.

وسيزيد هذا النزال المقرر على ملعب توتنهام في شمال العاصمة لندن، من إبعاد المواجهة المرتقبة التي تنتظرها جماهير رياضة الفن النبيل على توحيد الألقاب الأربعة للوزن الثقيل، بين جوشوا ومواطنه فيوري حامل لقب المجلس العالمي وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن الأول.