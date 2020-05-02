فيوري سيلاكم حتى سن الـ٤٠

ويتبقى للملاكم البالغ من العمر 31 عامًا نزالان حسب عقده الاحترافي الحالي وقد تحدث سابقًا عن رغبته في الابتعاد عن الملاكمة في نهاية عقده لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وبعد أن حرم ديونتاي وايلدر من الفوز بلقب WBC في فبراير الماضي، كان فيوري يتطلع لمواجهة الأميركي للمرة الثالثة هذا العام قبل أن تضرب جائحة كورونا وتغير كل شيء.

والآن، مع الحديث عن نزال ضد زميله البريطاني أنتوني جوشوا، قال فيوري إنه لن يعلق قفازاته في أي وقت قريب.

وقال لشبكة ESPN: "سأقاتل حتى سن الأربعين".

"لقد كنت أفكر في ذلك ، وليس هناك الكثير للقيام به على أي حال. لذا نعم، قد أواصل الملاكمة أيضًا".

"أنا لا أرى أي شخص هناك يمكن أن يتحداني على أي حال. لقد سحقت أفضل منافس، الخصم الأقوى ديونتاي وايلدر، ورأينا جميعًا ما حدث له في المرة الأخيرة".

خاض فيوري 31 نزالا كمحترف، وفاز في 30 وتعادل مرة واحدة فقط، في مواجهته الأولى مع وايلدر.