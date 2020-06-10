جوشوا يتوصل لاتفاق مع فيوري لخوض نزالين

وبدأت المناقشات بين البطلين على خوض نزال على اللقب الموحد لبطولة العالم للوزن الثقيل في وقت مبكر من مايو/أيار وتوصل الملاكمان لاتفاق مبدئي بخوض نزالين.

ويحمل جوشوا ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي.

وقال هيرن لشبكة (سكاي سبورتس نيوز) ”لقد حققنا تطوراً هائلاً. لا تزال هناك بعض الأشياء العديدة المتبقية حيث نبحث عن ملاعب ومواعيد“.

وأضاف ”لدينا النزال الإلزامي ضد ديليان وايت وهو ما يجب إقامته قبل هذا النزال“.

وتابع ”من الممكن القول إنه حدث اتفاق من الناحية المادية على شروط إقامة النزال“.

وكان جوشوا استعاد ألقابه الحالية في الملاكمة بعدما فاز على المكسيكي الأميركي آندي رويز في مباراة إعادة أقيمت بينهما في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ومن المفترض أن يخوض جوشوا نزالا ضد البلغاري كوبرات بوليف على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لكن تأجلت المواجهة المقررة في 20 حزيران/يونيو المقبل بسبب أزمة فيروس كوفيد-19.

ويتعين على فيوري مواجهة وايت في نزال إلزامي في فبراير/شباط 2021 كما يرتبط بخوض نزال ضد ديونتاي وايلدر للمرة الثالثة.

وتفوق فيوري على وايلدر في النزال الأخير بينهما في لاس فيغاس في شباط/فبراير. وسبق أن تعادل الملاكمان في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقال فيوري في فيديو على تويتر ”لقد تلقيت للتو اتصالا من (المستشار) دانييل كيناهان، ولقد أبلغني أنه تم التوصل لاتفاق لخوض النزال الأكبر في تاريخ الملاكمة البريطانية“.

