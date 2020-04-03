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دوري أبطال أوروبا
الملاكمة

تأجيل نزال بين جوشوا وبوليف بسبب فيروس كورونا

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تأجلت المواجهة المنتظرة بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والبلغاري كوبرات بوليف على الألقاب الموحدة في الوزن الثقيل والمقررة في 20 حزيران/يونيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت الشركة المروجة "ماتش روم سبورت" الجمعة.

Reuters

ويدافع جوشوا عن ألقابه الموحدة في الجمعية العالمية، المنظمة العالمية، المنظمة الدولية والاتحاد الدولي في الوزن الثقيل وهي الأحزمة التي فاز بها خلال فوزه على الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت الشركة المروجة للمباراة في بيان بأن "تاريخا جديدا لهذا الحدث هو في طور الاعداد".

وأضافت "نواصل إمكانية تنظيم النزال على ملعب توتنهام هوتسبير" في شمال لندن.

ووضع جوشوا نفسه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد تواصله مع ولي عهد المملكة المتحدة ودوق ويلز الأمير تشارلز المصاب بفيروس كورونا.

أنطوني جوشوا
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