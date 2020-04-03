تأجيل نزال بين جوشوا وبوليف بسبب فيروس كورونا

ويدافع جوشوا عن ألقابه الموحدة في الجمعية العالمية، المنظمة العالمية، المنظمة الدولية والاتحاد الدولي في الوزن الثقيل وهي الأحزمة التي فاز بها خلال فوزه على الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت الشركة المروجة للمباراة في بيان بأن "تاريخا جديدا لهذا الحدث هو في طور الاعداد".

وأضافت "نواصل إمكانية تنظيم النزال على ملعب توتنهام هوتسبير" في شمال لندن.

ووضع جوشوا نفسه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد تواصله مع ولي عهد المملكة المتحدة ودوق ويلز الأمير تشارلز المصاب بفيروس كورونا.