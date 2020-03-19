تأجيل نزال بين بوليف وجوشوا بسبب فيروس كورونا

وبوليف (38 عاما) بطل أوروبا السابق للهواة في وزن فوق الثقيل وهو المتحدي الرسمي لجوشوا على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال بوليف إن النزال ربما يقام في نهاية العام بدلا من 20 يونيو/حزيران على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن كما كان متفقا عليه.



ولم يعد بالإمكان إقامة النزال في الملعب الذي يتسع لـ62 ألف متفرج بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) تأجيل بطولة أوروبا إلى 2021 ما يعني أن إعادة جدولة مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز المتوقف قد تقام في الصيف.

وقال بوليف الملقب باسم "كوبرا": "من المستحيل إقامة النزال في 20 يونيو رغم أني جاهزا تماما. النزال سيقام بعدها بعدة أشهر وربما في نهاية العام".

