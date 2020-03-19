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دوري أبطال أوروبا
الملاكمة

تأجيل نزال بين بوليف وجوشوا بسبب فيروس كورونا

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قال الملاكم البلغاري كوبرات بوليف اليوم الخميس إن نزاله أمام بطل العالم في الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

Reuters

وبوليف (38 عاما) بطل أوروبا السابق للهواة في وزن فوق الثقيل وهو المتحدي الرسمي لجوشوا على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.  

وقال بوليف إن النزال ربما يقام في نهاية العام بدلا من 20 يونيو/حزيران على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن كما كان متفقا عليه.
 
ولم يعد بالإمكان إقامة النزال في الملعب الذي يتسع لـ62 ألف متفرج بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) تأجيل بطولة أوروبا إلى 2021 ما يعني أن إعادة جدولة مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز المتوقف قد تقام في الصيف.  

وقال بوليف الملقب باسم "كوبرا": "من المستحيل إقامة النزال في 20 يونيو رغم أني جاهزا تماما. النزال سيقام بعدها بعدة أشهر وربما في نهاية العام".
 

أنطوني جوشوا
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