باكياو: "يجب أن أكون في الخطوط الأمامية وإن كلفني ذلك حياتي"

ويشغل الملاكم الفيليبيني منصب سيناتور في بلاده وقد أعلن تعليق مخططاته للعودة وإجراء نزال جديد من أجل التفرغ للمساعدة في محاربة فيروس كورونا في بلاده.

وتبرع الملاكم المتوج بـ١٢ لقبا احترافيا عالميا في ٨ أوزان مختلفة، بثمن ٥٠ ألف وحدة طبية لإجراء اختبارات الفيروس و٧٠٠ ألف قناع طبي واق من الفيروس و٥ حافلات للمساعدة في نقل الطواقم الطبية.

وقال الملاكم صاحب الـ٤١ عاماً إنه لا يخشى أن يصاب بالفيروس أو حتى يخسر حياته بسببه لأنه يجب أن يكون في الخطوط الامامية للمساعدة من موقعه القيادي.

وأضاف باكياو لصحيفة محلية: "إذا كنت في موقع قيادة يجب أن تقود الناس وتظهر لهم أنك معهم، لا يجب أن تختبئ لأنك خائف".

وأضاف: "لقد نشأت فقيراً، وأنا أعرف ماذا يعني ذلك".

وتابع باكياو أنه يخشى من ارتفاع أعمال السرقة إن لم يجد الفقراء الذين يعيشون في الشوارع قوتهم اليومي في الظرف الراهن.

وكان باكياو يخطط للعودة في يوليو القادم لخوض نزال جديد لكنه عدل مخططاته مع أزمة كورونا الحالية.