باكياو "العجوز" يدخل التاريخ كأكبر بطل لوزن الـ"ويلتر"

وقدم باكياو، ابن الأربعين عاماً الذي يكبر منافسه ثورمان بعشرة أعوام، منازلة مثيرة في "أم جي أم غراند غاردن أرينا" أمام حشد بلغ 14356 متفرجاً، بينهم الأميركي فلويد مايويثر، بطل العالم السابق لوزن الـ"ويلتر" الذي هو أثقل من الوزن الخفيف لكن أخف من الوزن المتوسط.

وبعد أن أسقط منافسه الأميركي في الجولة الأولى، بقي باكياو صاحب الأفضلية طيلة المواجهة أمام منافس لم يسبق له أن خسر قبل منازلة السبت، لكنه عجز عن توجيه الضربة القاضية ليكون الحسم في نهاية المطاف بالنقاط بعد 12 جولة، حيث صوت حكمان لصالح الفليبيني 115-112، فيما صوت الثالث لصالح ثورمان 114-113.

وقال باكياو عقب انتهاء نزاله "استمتعت. خصمي مقاتل وملاكم جيد. كان قويا".

واستفز ثورمان منافسه الفليبيني في التحضيرات لهذه المنازلة، بتوعده أن "يصلب" خصمه المتدين، ثم وعد في وقت لاحق بإجبار أسطورة الفليبين على الاعتزال.

لكن باكياو الذي عزز سجله بـ62 انتصاراً، بينها 39 بالضربة القاضية، مقابل 7 هزائم وتعادلين، رفض بعد المنازلة الرد بالمثل على ثورمان، مؤكدا "أنا لست من هذا النوع من الملاكمين الذين يثرثرون كثيراً، كنا نروج للمنازلة وحسب. أريد أن أصفق لخصمي. إنه قوي جداً، بإمكانه الملاكمة. هذا الشاب مقاتل".

وأصبح باكياو الذي كسب ما يقارب 20 مليون دولار من منازلة السبت، مجدداً لاعباً رئيسياً في فئة وزن الـ"ويلتر" التنافسي بعد انتزاعه حزام رابطة الملاكمة العالمية لبطل "السوبر" في هذا الوزن من ثورمان.

وأشار الفليبيني، المتوج بطلاً للعالم في ثماني فئات، إلى أنه سيعود الآن إلى الفليبين لاستئناف عمله كعضو في مجلس الشيوخ (يشغل المنصب منذ 2016) قبل أن يقرر خطوته التالية داخل الحلبة، موضحاً "أعتقد أني سأقاتل العام المقبل. سأعود الى الفليبين وأعمل ثم سأتخذ قراري".



