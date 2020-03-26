انتقاد تركي لتنظيم تأهيلية لندن الأولمبية في الملاكمة

وأقيمت في لندن قرابة منتصف آذار/مارس، دورة ملاكمة لرياضيي أوروبا مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة في صيف العام الحالي في طوكيو، قبل ان يتم إرجاؤها الى العام المقبل بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أدى الى أكثر من 20 ألف وفاة معلنة حول العالم.

وبدأت الدورة في 14 آذار/مارس خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، لكن مضي المنظمين في إقامتها بمشاركة 350 ملاكماً وملاكمة، على رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، تسبب بانتقادات في حينه، دفعت في نهاية المطاف الى إيقافها في اليوم الثالث.

وقال رئيس الاتحاد التركي للملاكمة أيوب غوزغتش في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "ان مجموعة العمل للملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة في لندن، تتحملان مسؤولية التصرف وكأن شيئا لم يكن، بدلا من إرجاء الدورة بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين ان كل بقعة من العالم كانت مهددة منذ كانون الأول/ديسمبر".

وأوضح غوزغتش الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، ان فريق الملاكمة التركي وصل الى لندن في 11 آذار/مارس، وفوجئ بانعدام الاجراءات الوقائية في مقر إقامته أو أي مكان آخر.

وأوضح "لم نشهد إجراءات وقاية في الفنادق التي كنا نقيم فيها، أكان لجهة وسائل التعقيم أو القفازات أو لافتات التحذير".

وكان منظمو الدورة قد أكدوا قبل انطلاقها، انهم اتخذوا إجراءات لحماية المشاركة، وأوضحوا في بيان انه "تم الطلب من كل الفرق اعتماد غسل اليدين بشكل منتظم"، إضافة الى خطوات أخرى بينها قياس الحرارة.

وأفاد غوزغتش ان رياضيا تركيا إضافيا ثبتت إصابته بالفيروس الخميس، ما يرفع عدد المصابين في صفوف الفريق الى أربعة بينهم مدرب.

وأوضح "بعض ملاكمينا يخضعون للحجر الصحي في أحد المهاجع، وآخرون في منازلهم (...) أنا أيضا في اليوم التاسع من الحجر الصحي، وفي صحة جيدة".

وأشار رئيس الاتحاد التركي للملاكمة الى انه تقدم بشكاوى أمام الهيئات الدولية المعنية بالرياضة، مشددا على ان دورة لندن لم يكن يجب ان تنطلق، ومعتبرا ان قرار تعليقها، وإن جاء متأخرا، كان "القرار الصحيح".

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي للملاكمة الإيطالي فرانكو فالتشينيللي قد أبدى قبل انطلاق الدورة، خشيته من ان خطر إصابة ملاكمين بالفيروس "مرتفع جدا".

وأوضح غوزغتش ان كثيرين بينهم أفراد عائلته، حذّروه من الذهاب، لكنه رأى "انها دورة على الطريق الى الأولمبياد، ويجب ان يكون قد تم اتخاذ الاجراءات الوقائية، ويجب ان يكون الأمر آمنا وصحيا. بريطانيا هي دولة متقدمة (...) لكنها سقطت في الامتحان".