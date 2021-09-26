أوسيك يضع حداً لهيمنة جوشوا في الوزن الثقيل

وضع الأوكراني ألكسندر أوسيك حداً لهيمنة البريطاني أنتوني جوشوا على بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، بإسقاطه على أرضه في لندن بإجماع الحكام بالنقاط، ما أضعف آمال توحيد الألقاب في "معركة بريطانيا" مع تايسون فيوري.

وأنهى جوشوا الجولة الثانية عشرة راضخاً لموهبة خصمه أمام 66 ألف متفرج على ملعب توتنهام هوتسبير.

وتفوّق الأوكراني 117-112، 116-112 و115-113، بعلامات الحكام الثلاثة.

ورفع أوسيك رصيده إلى 19 فوزاً من 19 نزالاً احترافياً، ليصبح ثالث ملاكم بعد الأميركي إيفاندر هوليفيلد والبريطاني ديفيد هاي يحرز لقبي وزني الثقيل وكروزر (بين الثقيل والثقيل-الخفيف).

