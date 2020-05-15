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الدوري الألماني
الملاكمة

أنطوني جوشوا سيلاكم في مناسبة وحيدة هذا الموسم

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ذكر إيدي هيرن مروج مباريات الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا أنّ بطل العالم لوزن الثقيل سيخوض نزالاً واحداً فقط هذا العام لكنه قد يواجه مواطنه تايسون فيوري مرتين في 2021.

Reuters

ومن المقرر أن يواجه جوشوا بطل رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة منافسه البلغاري كوبرات بوليف في النزال القادم، بينما سيخوض فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي نزالاً أمام الأمريكي ديونتاي وايلدر. 

ولم يتم الكشف عن مواعيد ومكان المواجهتين، كما يتعين إقامتهما قبل أي نزال لتوحيد الألقاب بين الثنائي البريطاني. 

وقال هيرن لشبكة سكاي الرياضية إن الصدام المرتقب بين الملاكمين الانكليزيين قد يتم تقسيمه على مباراتين وإنه جاهز لتوقيع العقد لإقامتهما في 2021. 

وقال هيرن: ”سيخوض جوشوا نزالاً واحداً فقط هذا العام“. 

 

 

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