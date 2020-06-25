إيقاف المصارعة السويدية فرانسون 4 سنوات بسبب تناولها منشطات

أعلنت لجنة مكافحة المنشطات في السويد الخميس، إيقاف المصارعة جيني فرانسون، حاملة فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 (الفئة الحرة وزن 69 كلغ)، لأربع سنوات بعد ثبوت تناولها منشطات من مادة "ميثيلتستوستيرون" المحظورة.

وكانت المصارعة البالغة من العمر 32 عاماً موقوفة مؤقتاً منذ 28 كانون الثاني/يناير الماضي، وسيستمر إيقافها بالتالي حتى 27 كانون الثاني/يناير 2024 كما أعلن رئيس لجنة مكافحة المنشطات في السويد آكي ثيمفورز.

وتعني فترة الإيقاف نهاية مسيرة فرانسون منطقياً، لكن مدير أعمالها ماتس لارسون أكد بأنها ستتقدم بطلب استئناف القرار.

وأكد لارسون بأن المختبر الذي أجرى لفرانسون الفحص للكشف عن المنشطات لم يحترم النقاط الـ40 للبروتوكول الرسمي للوكالة العالمية للمنشطات (وادا).

وكانت فرانسون توجت بطلة للعالم عام 2012 في وزن 72 كلغ، وبطلة لاوروبا عام 2018 في روسيا.

كما شاركت في أولمبيادي بكين عام 2008 ولندن عام 2012 من دون أن تحرز أي ميدالية.