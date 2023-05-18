علي غانم الكواري في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS May 18, 2023 12:06 0:50 دقيقة أكّد علي غانم الكواري رئيس اتّحادي قطر وغرب آسيا للكرة الطائرة أنّ تتويج منتخب قطر للكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو زاد حجم التحدّي والمسؤوليّة. وأضاف الكواري أنّ الاهتمام بالمستوى المحلّي يساهم في رفع المستوى في البطولات القاريّة والعالميّة. مقابلات الكرة الطائرة علي غانم الكواري قطر -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة سانت جيمس بارك مسرحاً لمواجهة نيوكاسل وبرايتون 0:43 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باير ليفركوزن وروما 1:22 دقيقة قمّة حاسمة بين إشبيلية ويوفنتوس 0:43 دقيقة بازل يستضيف فيورنتينا وعينه على بلوغ المشهد الأخير 0:49 دقيقة وست هام يقابل ألكمار بأفضلية التقدم ذهاباً 0:50 دقيقة علي غانم الكواري في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:51 دقيقة غريليش: "لا أجد الكلمات..حلم يتحقق" 2:17 دقيقة غوارديولا: "هذا ليس أفضل أداء لمانشستر سيتي" 1:39 دقيقة أنشيلوتي يعترف بأحقية مانشستر سيتي بالفوز على ريال 1:43 دقيقة كوفنتري سيتي يُطيح بميدلزبره