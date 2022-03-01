ويأتي هذا الإجراء ردّاً على الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذّرتا من الانسحاب بحال الإبقاء على الاستضافة الروسية. وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقًا.

وجاء في بيانه "في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، لا يزال الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قلقًا للغاية من تصعيد الموقف وسلامة الشعب الأوكراني".

وتابع "توصّل مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة إلى نتيجة مفادها أنه سيكون من المستحيل التحضير وإقامة بطولة العالم في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وفقًا لذلك، قرّر سحب تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال من روسيا".

FIVB Statement on the FIVB Volleyball Men's World Championship 2022.



➡️ https://t.co/MH0ktaTXN4 pic.twitter.com/qrbkdLCKXh — Volleyball World (@volleyballworld) March 1, 2022

وتشكل هذه الضربة الجديدة انتكاسة للمنتخب الروسي الذي توّج بفضية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي وكان يأمل بالذهب العالمي على أرضه للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

ويأتي هذا القرار بعد أن وجدت روسيا نفسها في عزلة كروية ورياضية تامة بعد قرارات صارمة من اتحادت دولية عدة، أبرزها للدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" في كرة القدم الاثنين من خلال عدم السماح لمنتخباتها وأنديتها بالمشاركة في أي بطولة، بالإضافة إلى توصية من اللجنة الأولمبية الدولية إلى الاتحادات العالمية بحظر الرياضيين الروس والبيلاروس من منافساتهم.

يذكر أنّ بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2022 كانت مقرّرة بين 26 آب/أغسطس و11 أيلول/سبتمبر المقبلين على الأراضي الروسية.

الريشة الطائرة والسباحة

كما قرر الاتحادان الدوليان للريشة الطائرة والسباحة منع روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولات الدولية للعبتين اليوم الثلاثاء في أعقاب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا المجاورة، بينما أكد الاتحادان إمكانية مشاركة الرياضيين من هذين البلدين تحت علم محايد.

وقال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة إن قراره بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء سيبدأ تنفيذه في بطولة ألمانيا المفتوحة المقررة ما بين الثامن و13 من مارس/ آذار الجاري.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة ألغى أمس الاثنين بطولة العالم للناشئين المقررة في مدينة كازان الروسية في أغسطس/ آب المقبل، بينما قال إنه سيسمح للرياضيين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في منافسات الرياضة كرياضيين مستقلين أو كفرق مستقلة دون رفع أي أعلام أو عزف أي نشيد وطني لهذين البلدين.