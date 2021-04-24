

وكان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار، قد تُوّج باللّقب في النسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو بالفوز على منتخب ألمانيا بركلات الترجيح علمًا أنّ النجم البرازيلي دوّن الركلة الحاسمة في المباراة النهائيّة مانحاً أولَّ لقب لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاته الأولمبية.