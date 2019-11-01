وجاء الإعلان عن القرار عقب اجتماع ضم مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية، وممثلين عن مدينة طوكيو بقيادة مُحافظة المدينة "يوريكو كويكي" التي كانت ترفض نقل المنافسات خارج العاصمة اليابانية. ورحبت اللجنة الأولمبية الدولية بموافقة طوكيو على نقل السباقات، وهو القرار الذي تم اتخاذه بسبب حرارة الأجواء خلال فصل الصيف، الأمر الذي يؤثر على الرياضيين المشاركين. وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنه لن يتم نقل أي منافسات أخرى خارج طوكيو، وأن المدينة لن تتكفل بالمصاريف المتعلقة بنقل منافسات الماراثون والمشي إلى خارجها.
نقل منافسات الماراثون والمشي رسميا خارج طوكيو بعد موافقة مسؤولي المدينة
تقرر رسميا نقل سباقات الماراثون والمشي ، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة العام المقبل خارج طوكيو، بعد الحصول على دعم مسؤولي العاصمة اليابانية.
وجاء الإعلان عن القرار عقب اجتماع ضم مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية، وممثلين عن مدينة طوكيو بقيادة مُحافظة المدينة "يوريكو كويكي" التي كانت ترفض نقل المنافسات خارج العاصمة اليابانية. ورحبت اللجنة الأولمبية الدولية بموافقة طوكيو على نقل السباقات، وهو القرار الذي تم اتخاذه بسبب حرارة الأجواء خلال فصل الصيف، الأمر الذي يؤثر على الرياضيين المشاركين. وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنه لن يتم نقل أي منافسات أخرى خارج طوكيو، وأن المدينة لن تتكفل بالمصاريف المتعلقة بنقل منافسات الماراثون والمشي إلى خارجها.
تقارير إخبارية طوكيو 2020