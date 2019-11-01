وجاء الإعلان عن القرار عقب اجتماع ضم مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية، وممثلين عن مدينة طوكيو بقيادة مُحافظة المدينة "يوريكو كويكي" التي كانت ترفض نقل المنافسات خارج العاصمة اليابانية. ورحبت اللجنة الأولمبية الدولية بموافقة طوكيو على نقل السباقات، وهو القرار الذي تم اتخاذه بسبب حرارة الأجواء خلال فصل الصيف، الأمر الذي يؤثر على الرياضيين المشاركين. وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنه لن يتم نقل أي منافسات أخرى خارج طوكيو، وأن المدينة لن تتكفل بالمصاريف المتعلقة بنقل منافسات الماراثون والمشي إلى خارجها.

