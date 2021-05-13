قالت النقابة في بيان أرسلته إلى الحكومة "نعارض بشدة تنظيم أولمبياد طوكيو في وقت يكافح الناس من مختلف أنحاء العالم فيروس كورونا".

وتابعت "من المستحيل تنظيم أولمبياد آمن خلال الجائحة".

وتمثل النقابة الأطباء العاملين في المستشفيات، وهي بين عدة نقابات لمختلف المهن الطبية، لكنها لا تعلن عن حجم منتسبيها.

وأردفت النقابة "لا يمكننا إنكار الخطر الذي يمكن أن تجلبه الأنواع الجديدة المتحوّرة من الفيروس إلى طوكيو من مختلف أنحاء العالم".

ويأتي البيان فيما تكافح اليابان موجة رابعة من الفيروس دفعت الحكومة إلى وضع العاصمة وعدة مناطق بحالة طوارئ صحية.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن عدة رؤساء بلديات أنهم لن يقوموا بتخصيص أسرّة في المستشفيات للرياضيين.

وقامت بعض البعثات بإلغاء معسكراتها في المدن اليابانية قبل الألعاب، على غرار فريق ألعاب القوى الأميركي.

وقبل نحو 10 أسابيع على انطلاق الألعاب في 23 تموز/يوليو، يعارض الرأي العام إقامة الألعاب مطالباً بإلغائها أو تأجيلها مرة ثانية. لكن المنظمين يصرون على إقامة ألعاب آمنة، بعد إعلانهم حظر الجماهير الأجنبية والتشكيك بحضور الجمهور المحلي.