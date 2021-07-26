

ويلتقي عيسى في دور الثمانية لاحقًا اليوم الإيطالي سيموني أليسيو.



فيما خسرت الأردنية جوليانا الصادق في الدور الـ16 لوزن -67 كلغ لدى السيدات رغم تعادلها 9-9 مع البرازيلية ميلينا تيتنيلي، إلا أنّ الاخيرة تأهلت بالأفضلية.



وانتصرت المصرية هداية ملاك حاملة برونزية ريو 2016 على الفرنسية ماغدا فيت هينين في دور الـ16 في وزن -67 كلغ 11-10.

وجاءت نتائج الجولات 3-0 و 6-6 و 2-4.



كما انتصر الأردني صالح الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا حامل لقب بطولة آسيا في التايكواندو 2021 وحامل برونزية آسياد 2018 على النروجي ريتشارد أندري أورديمان في الدور الـ16 لوزن -80 كلغ، وذلك بنتيجة 5-4 ونتائج الجولات 4-0 و 0-2 و 1-2.

وتجاوز المغربي أشرف محبوبي في الدور الـ16 لوزن -80 كلغ منافسه الإيفواري شيخ سالا سيسيه 21-11.