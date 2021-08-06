وأنهت ميلر-أويبو السباق بزمن 48.36 ثانية أمام ماريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان التي خطفت الفضية (49.20 ث)، فيما حلت فيليكس ثالثة (49.46 ث) لتنفرد بعدد الميداليات من جميع الألوان بعدما كانت تتشاركه مع الجامايكية مارلين أوتي.





