

وكانت دافي (33 عاماً) ضمن مجموعة من سبع متسابقات تصدرن بوضوح مرحلة الدراجات الممتدة على مدار 40 كيلومترا، لكنها فرضت سيطرتها بمفردها على التنافس بعد أداء مذهل في مرحلة الجري لمسافة عشرة كيلومترات، لتنهي المنافسات في ساعة واحدة و55 دقيقة و36 ثانية.

وتعافت البريطانية جورجيا تيلور-براون من مشكلة في إطار الدراجة قرب نهاية المسافة وانتزعت الميدالية الفضية بفارق 74 ثانية عن الصدارة، لتسير على خطى مواطنها أليكس يي الذي احتل المركز الثاني في منافسات الرجال يوم الاثنين.



وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأمريكية كيتي زيفيرس.