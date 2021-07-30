وقدم المنتخب المصري أفضل عروضه في البطولة حاسماً تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تمكن من بسط سيطرته على المباراة والتقدم على المنتخب السويدي وصيف بطل العالم منذ الدقيقة الأولى، في مواجهة شهدت تألق المصريين محمد سند والحارس كريم هنداوي الذي نجح في التصدي لـ17 تصويبة سويدية طوال اللقاء.

واقتنص المصريون بذلك المركز الثاني في المجموعة من السويد بعد أن حققوا الفوز الثالث مقابل خسارة وحيدة كانت أمام الدنمارك حاملة اللقب وبطلة العالم.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراة وحيدة في المجموعة أمام البحرين ستقام يوم الأحد القادم الأول من آب/أغسطس 2021 في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفرض المنتخب المصري أفضليته منذ البداية ونجح في حسم الشوط الأول في صالحه بفارق أربعة أهداف 13-9.

وحاولت السويد تدارك الموقف في الشوط الثاني، لكن الفراعنة واصلوا أداءهم الرائع ونجحوا في حسمه في صالحه بفارق هدف واحد (14-13) وبالتالي أنهوا المباراة بفارق خمسة أهداف.



العلامة الكاملة لفرنسا

وفي المجموعة الأولى، تابعت فرنسا، بطلة 2008 و2012 ووصيفة بطلة 2016، مشوارها الرائع بالعلامة الكاملة عندما حققت فوزها الرابع توالياً وكان على حساب جارتها إسبانيا 36-31.

وضربت فرنسا بقوة منذ البداية وحسمت نتيجة المباراة في شوطها الأول عندما حسمته في صالحها بفارق ستة أهداف (18-12) بفضل نديم الرميلي صاحب تسعة أهداف من 10 محاولات وهوغو ديسكات صاحب العلامة الكاملة في سبع محاولات.

وتحسن أداء الإسبان نسبياً في الشوط الثاني وكسبوه بفارق هدف واحد (19-18) دون أن يتجنبوا الخسارة الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية.

وكان المنتخبان ضامنين تأهلهما إلى ربع النهائي منذ الجولة الثالثة، وعززت فرنسا صدارتها برصيد ثماني نقاط مقابل ست نقاط لإسبانيا.

وعززت البرازيل حظوظها في التأهل عندما حققت فوزها الأول على حساب جارتها الأرجنتين 25-23 (الشوط الأول 14-7).

وكسبت البرازيل أول نقطتين في المسابقة بفارق الاهداف خلف المانيا الرابعة والتي تلاقي النروج الثالثة (4 نقاط) لاحقاً.