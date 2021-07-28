الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان الذي فاز على سويسرا في الجولة الأولى، حسم الشوط الأول بعد منافسة قوية من الثنائي إنريكو روسّي وأدريان كارامبولا 24-22، قبل أن يحسم متصدر التصنيف العالمي المباراة بفوزه في الشوط الثاني بنتيجة 21-13 منهيا المباراة في أربعين دقيقة، ليتصدر المجموعة بفارق النقاط عن الثنائي الأمريكي خصمه في الجولة الأخيرة.

