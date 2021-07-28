الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان الذي فاز على سويسرا في الجولة الأولى، حسم الشوط الأول بعد منافسة قوية من الثنائي إنريكو روسّي وأدريان كارامبولا 24-22، قبل أن يحسم متصدر التصنيف العالمي المباراة بفوزه في الشوط الثاني بنتيجة 21-13 منهيا المباراة في أربعين دقيقة، ليتصدر المجموعة بفارق النقاط عن الثنائي الأمريكي خصمه في الجولة الأخيرة.
منتخب قطر يواصل تألقه في الكرة الطائرة الشاطئية
واصل منتخب قطر تألقه في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بعد فوزه على نظيره الإيطالي بشوطين دون مقابل محققاً انتصاره الثاني في المجموعة الثالثة.
الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان الذي فاز على سويسرا في الجولة الأولى، حسم الشوط الأول بعد منافسة قوية من الثنائي إنريكو روسّي وأدريان كارامبولا 24-22، قبل أن يحسم متصدر التصنيف العالمي المباراة بفوزه في الشوط الثاني بنتيجة 21-13 منهيا المباراة في أربعين دقيقة، ليتصدر المجموعة بفارق النقاط عن الثنائي الأمريكي خصمه في الجولة الأخيرة.
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