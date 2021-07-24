منتخبُ الدّيكة وصيفُ النسخةِ الماضية، كان الطرفَ الأفضل في معظم مجريات اللقاء، مستفيداً من خبرةِ لاعبيهِ وعلى رأسهم نيكولا كاراباتيتش فأنهى الشوط الأول متقدماً باثنَيْ عشرَ هدفاً لعشرةِ أهداف، قبل أن يوسعَ الفارقَ في النصف الثاني إلى ستةِ أهداف ٍ في النهاية، معتمداً على تألق ريتشاردسون ميلفْين الذي سجل لوحدهِ سبعة أهداف.
منتخب فرنسا لكرة اليد يحقق انتصاره الأول
حقق المنتخبُ الفرنسي لكرة اليد انتصاره الأول في مستهل مبارياته في الاولمبياد، بتغلبهِ على نظيرهِ الأرجنتيني بثلاثةٍ وثلاثينَ هدفاً لسبعةٍ وعشرين، ضمن منافساتِ المجموعة الأولى.
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