وخسر منتخب السعودية أمام كوت ديفوار 2-1 اليوم الخميس في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم للرجال، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتقدم الفائز بالنتيجة مستفيداً من هدف بالخطأ حمل توقيع المدافع عبد الله العامري (39)، إلا أن سالم الدوسري عدّل النتيجة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

ونجح فرانك كيسي لاعب ميلان الإيطالي في إعادة كوت ديفوار إلى المقدمة بتسديدة قوية (66).

وحافظ وصيف أفريقيا على النتيجة حتى النهاية علماً أنّ لاعبه دومبيا تلقى بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع 90+7.

وفي ذات المجموعة انتصرت البرازيل على ألمانيا 4-2.

وخطف ريتشارلسون نجومية اللقاء بتسجيله ثلاثية (7 و 22 و30) فيما دوّت البديل باولينيو الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع (90+5)، معوضاً إخفاق كونا في تسجيل ركلة جزاء (45+2).

ونجح أميري وآتش في التوقيع على ثنائية ألمانيا (57 و84)، كما طرد أرنولد إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (63).

